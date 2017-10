Niger: 3 soldati Usa uccisi e 2 feriti in agguato

Tre soldati delle forze speciali americane sono morti ed altri due sono rimasti feriti in un agguato durante una pattuglia con truppe locali in Niger, al confine col Mali.

In questa regione spesso militanti legati ad Al-Qaida conducono raid oltre frontiera, come indica oggi il New York Times citando fonti militari anonime.

Si tratta delle prime vittime americane in una missione in cui le forze speciali statunitensi forniscono addestramento e assistenza alle forze armate del Niger, compreso il supporto ad attività di intelligence, sorveglianza e ricognizione.