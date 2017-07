Nokia 8 sfida iPhone, sarà modello fascia alta

Dopo l'operazione vintage con il modello 3310, Nokia torna alla carica con uno smartphone che potrebbe competere con Apple o Samsung anche per il prezzo. Il dispositivo 'ammiraglia' dello storico marchio si chiamerebbe Nokia 8.

Lo dicono alcune indiscrezioni del sito CNMO, il design sarebbe quasi totalmente senza cornici.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche le voci parlano di un dispositivo con display da 5.3 pollici, con processore Snapdragon 835 e varianti di RAM da 4, 6 o 8 GB a seconda dei paesi in cui sarà commercializzato. Il modello base del telefono dovrebbe essere fornito con 64 GB di memoria e offrirà una scheda microSD per l'archiviazione espandibile. È inoltre prevista sull'apparecchio la presenza di una doppia fotocamera e del sensore di impronte digitali.

All'ultimo Mobile World Congress di Barcellona l'azienda ha rilanciato il Nokia 3310, uno dei best seller storici del settore: lanciato nel 2000 ha venduto oltre 120 milioni di dispositivi in tutto il mondo. Lo storico marchio finlandese è ora in mano alla cinese Hmd Global.