Novartis: lascia il CEO Joseph Jimenez

Joseph Jimenez lascerà la carica di CEO di Novartis il 1° febbraio 2018. L'americano sarà sostituito dal responsabile dello sviluppo dei farmaci Vasant Narasimhan, indica il colosso farmaceutico in una nota.

Fino alla sua partenza da Novartis fissata per il 31 agosto, Jimenez rimarrà a disposizione del consiglio d'amministrazione e del nuovo CEO. Dopo 10 anni trascorsi in Svizzera, l'americano tornerà in seguito negli States, nella Silicon Valley.

Jimenez ha sostituito Daniel Vasella alla testa di Novartis nel 2007. Durante il suo mandato l'americano ha condotto una importante ristrutturazione del gruppo che è stato riorientato su tre settori strategici.

Narasimhan lavora per Novartis dal 2005 ed è già membro del comitato direttivo. Cittadino americano, Narasimhan è sposato e ha due figli. Vive a Basilea.