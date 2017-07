Novartis: risultati in flessione nel primo semestre

Risultati in flessione nel primo semestre per Novartis: il gruppo farmaceutico basilese ha registrato un utile netto in calo del 5% a 3,64 miliardi di dollari (2,85 miliardi di franchi) e un giro d'affari sceso dell'1% a 23,78 miliardi di dollari.