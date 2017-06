Nuova edizione aggiornata dell'Atlante mondiale svizzero

L'edizione 2017 dell'Atlante mondiale svizzero, opera che ha accompagnato generazioni di studenti, è ora disponibile in una versione completamente aggiornata.

Come quasi d'obbligo per pubblicazioni del genere, alla versione cartacea si aggiunge una versione sul web - schweizerweltatlas.ch - nelle tre lingue ufficiali, in cui viene messo a disposizione ulteriore materiale.

L'Atlante mondiale svizzero, la cui prima edizione risale al 1910, è una pubblicazione a cura della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE) che ha presentato oggi a Zurigo la nuova versione. Vi collabora anche il Politecnico federale della città sulla Limmat.

L'opera è in linea con il Lehrplan 21 (Piano degli studi 21) per le scuole secondarie e con il piano quadro degli studi della CDPE per la scuola media.