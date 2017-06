Oggi assemblea dei delegati di UDC, PLR e PS

I democentristi si riuniscono a Lausen (BL) dove discuteranno delle tre varianti d'iniziativa proposte dall'Associazione per una Svizzera neutrale e indipendente (ASNI). La prima consiste nella disdetta pura e semplice dell'accordo di libera circolazione con l'Unione europea; la seconda è ancora più incisiva e mira a iscrivere nella Costituzione, oltre alla disdetta, anche "il divieto del principio nocivo della libera circolazione"; la terza afferma che "non può esistere libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Ue o i suoi Stati membri" e precisa che tale disposizione "è prioritaria rispetto a tutti i trattati di diritto internazionale esistenti e futuri che siano in opposizione con essa".

I liberali-radicali, che si ritrovano a Grenchen (SO), dovranno decidere la raccomandazione di voto per la Previdenza per la vecchiaia 2020, in votazione il 24 novembre. In parlamento il PLR aveva bocciato il testo.

I socialisti, in assemblea a Friburgo, si occuperanno dell'altro tema in votazione il 24 novembre, il decreto federale sulla sicurezza alimentare, nato come controprogetto diretto all'iniziativa popolare "Per la sicurezza alimentare", poi ritirata.