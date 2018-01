Onu: Guterres lancia 'allarme rosso' per futuro mondo

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un "allarme rosso" nel suo messaggio per il 2018. "Nel primo dell'anno non sto lanciando un appello, ma un allarme, un allarme rosso per il nostro mondo", ha detto.