Onu: Guterres sabato visita isole Caraibi colpite da uragani

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si recherà "sabato ad Antigua, Barbuda e Dominica per valutare come le Nazioni Unite possono prestare aiuto alle popolazioni delle isole caraibiche" messe in ginocchio dagli uragani Irma e Maria.