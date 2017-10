Ophelia: disagi e danni in Gb ma il peggio sembra passato

Molti disagi e qualche danno in Gran Bretagna, in particolare in Scozia, dopo l'arrivo di Ophelia. Il peggio però sembra passato dopo che l'uragano si era abbattuto ieri con particolare forza sull'Irlanda, causando tre morti.

La sua intensità è andata via via diminuendo dopo che sono stati misurati venti con una velocità superiore ai 100 chilometri orari in Scozia che hanno causato alcuni danni agli edifici a Glasgow e abbattuto molti alberi nella regione, senza conseguenze per la popolazione. Ci sono state ripercussioni però sulla viabilità, ridotta in alcune zone, e sui trasporti pubblici.

In Scozia sono rimaste senza elettricità 1100 famiglie, 2000 nel Galles, 3800 in Irlanda del Nord e se ne contano ancora 216 mila in Irlanda, mentre 70 mila sono senza acqua.