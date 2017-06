Orvin (BE): scontro frontale, due feriti

Due persone sono rimaste ferite questo pomeriggio in uno scontro frontale nei pressi di Orvin (BE). Entrambi i conducenti, una 75enne e un 25enne, sono stati trasportati in ospedale

L'incidente è avvenuto attorno alle 15.30 sulla strada tra Orvin e Lamboing, nel canton Berna. Per cause ancora da chiarire una 75enne ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un'auto proveniente in senso inverso, indica oggi la polizia cantonale bernese.

Entrambi i conducenti sono riusciti a liberarsi dai veicoli danneggiati e sono poi stati trasportati in ambulanza all'ospedale. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore e il traffico è stato deviato per non ostacolare i rilevamenti e le operazioni di recupero delle due auto.