Ottimi segnali per industria svizzera, indice PMI a massimi 6 anni

Ulteriori segnali incoraggianti per l'industria svizzera: l'indice dei responsabili degli acquisti (Purchasing Manager's Index, PMI) si è attestato in giugno a 60,1 punti, 4,5 punti in più di maggio e livello più elevato dal febbraio 2011.