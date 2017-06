OW: automobile contro camion in galleria, muore una 52enne

La donna stava procedendo in direzione del passo del Brünig quando per ragioni non ancora note ha invaso la corsia di contromano, andando ad investire un camion che procedeva regolarmente.

Stando a quanto indicato dalla polizia cantonale obvaldese, l'incidente è avvenuto alle 12.30. La conducente, domiciliata nel cantone, è rimasta intrappolata nelle lamiere ed è morta sul posto. Il tunnel è rimasto chiuso per quattro ore e mezza.