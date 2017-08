Paesi Bassi: autore presa ostaggi in radio era squilibrato

È quanto ha reso noto il pubblico ministero olandese incaricato dell'inchiesta, il quale nella ricostruzione dei fatti ha riferito che il 33enne voleva andare in onda "per diffondere messaggi in relazione con le allucinazioni" di cui soffre.

Per questo nel parcheggio davanti al Mediapark di Hilversum verso le 8 di mattina ha avvicinato una collaboratrice della radio minacciandola con un coltello, e obbligandola ad entrare con lei nella sede per riuscire ad andare in onda.

L'uomo, domiciliato all'Aja, è stato arrestato per interrogatorio dalla polizia un'ora e mezza più tardi, dopo l'intervento di un negoziatore. Il 33enne ha agito solo e non ha ferito né la donna presa in ostaggio che non conosceva, né altro personale presente nell'edificio, ma è per ora ancora mantenuto in detenzione. L'inchiesta infatti prosegue, centrata "sulla personalità del sospetto", ha spiegato il procuratore.