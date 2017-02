Papa: Francesco all'Università Roma Tre

Francesco si è prima di tutto intrattenuto all'esterno dell'edificio principale dell'ateneo per salutare e stringere le mani alle persone presenti.

Poi, incontrando docenti, studenti e personale della università in un ampio discorso a braccio in risposta alle domande di quattro studenti, il pontefice ha affermato che "bisogna abbassare un po' il tono e bisogna parlare meno e ascoltare di più", c'è, a livello mondiale, una "violenza verbale" nei singoli e nella comunità, che sta facendo "perdere il senso della costruzione sociale, della convivenza sociale, che si fa prima di tutto con l'ascolto e il dialogo".

"L'università - ha detto - è dove si può dialogare, dove c'è posto per tutti, quello che la pensa così, quello in un altro modo quello in un altro"; non è il posto dove uno va "sente il professore e poi si torna a casa, questa non è una università, l'università deve avere questo lavoro artigianale del dialogo, sì sentire le lezioni, sentire la saggezza dei professori, ma il dialogo, la discussione, questo è importante".