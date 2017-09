Papa: secondo giorno in Colombia, grande messa a Bogotà

Secondo giorno in Colombia per papa Francesco che ieri, al suo arrivo ha incontrato i ragazzi dei "barrios". Oggi Francesco vedrà prima le autorità del Paese, poi nel pomeriggio celebrerà la grande messa dove sono attesi circa 700 mila fedeli.

All'arrivo in Nunziatura, Bergoglio ha avuto il suo primo contatto con un gruppo di giovani. "Non perdete la speranza", ha detto. "Non perdete l'allegria, il sorriso, andate avanti così", ha aggiunto ai ragazzi e ragazze che hanno ballato e cantato, a ritmo rap e della musica locale. Il gruppo fa parte di un programma di recupero dalla droga e dalle strade dei barrios, i quartieri più poveri delle città colombiane.