Parigi: alla sbarra donna che si denudò davanti a Gioconda

La donna di 33 anni già si spogliò nei musei d'Orsay, Arts Décoratifs e alla Maison européenne de la photographie. Ora il Louvre ha deciso di denunciarla. A settembre sistemò sulla fronte una piccola telecamera Go Pro, poi si sedette nuda, a gambe aperte, dinanzi al celebre quadro di Leonardo Da Vinci.

"Che cosa ci dice questa nudità? Che cosa ci mostra? Mostra l'ipocrisia di un'istituzione che accetta il nudo a condizione però che sia ben inquadrato su un muro", si difende citata da France Info. Poi racconta i metodi delle guardie del Louvre. "Mi hanno afferrata, isolata, ma io sono tornata, è stato quasi un balletto.. È durata almeno un'ora".

Deborah de Robertis rifiuta l'accusa di esibizionismo per cui è oggi dinanzi ai giudici. "Non capisco come il sesso femminile, per come lo espongo, possa essere scioccante". Insomma, negare la natura artistica della sua performance è per lei impossibile. "È spettacolo e si vede. Sono sempre truccata, pronuncio un discorso, metto in scena le mie performance. Insomma è arte! Sono in piena rappresentazione".

Prima del Louvre, la de Robertis già posò senza veli al Musée d'Orsay e al Musée des Arts décoratifs. "Lavorando dinanzi ai quadri scelti tento un'irruzione simbolica nella storia, mi prendo il mio posto". Già processata per esibizionismo a inizio anno, la donna venne prosciolta. In quell'occasione, il giudice riconobbe il carattere artistico dei suoi blitz.