Parigi: artista-oppositore russo appicca fuoco Banca Francia

Ha dato fuoco a una succursale della Banque de France. L''artista oppositore' russo Piotr Pavlenski, è stato arrestato ieri all'alba a Parigi per aver incendiato le finestre di una filiale della Banque de France in piazza della Bastiglia.

"La rinascita della Francia rivoluzionaria scatenerà l'incendio mondiale delle rivoluzioni", ha scritto in un comunicato diffuso ai media secondo quanto riportato dal quotidiano Le Monde.

Rifugiato da gennaio in Francia insieme alla compagna Oksana Shalighina e i figli - Pavlenski - che inscenò simili 'performance' in Russia - si considera un "artista politico".

E' noto per le sue performance provocatorie. Nel 2013 si inchiodo' lo scroto sulla Piazza Rossa per denunciare la deriva della Russia verso uno Stato di polizia. In precedenza si era cucito le labbra per protestare contro l'arresto delle Pussy Riot, e prima ancora si era tagliato un lobo contro il trattamento psichiatrico forzato dei dissidenti. Nel 2014 si era presentato davanti al parlamento locale di San Pietroburgo avvolto nudo nel filo spinato contro la politica repressiva delle autorita' in Russia.

Nel novembre del 2015 l'artista e' finito dietro le sbarre per aver bruciato una porta della Lubianka, la sede dei servizi segreti russi e prima di quelli sovietici. Dopo sette mesi di carcere, nel giugno del 2016 un tribunale di Mosca lo ha condannato a pagare una multa. Nel maggio dello stesso anno Pavlenski e' stato invece condannato a 16 mesi di reclusione per aver inscenato nel 2014 a San Pietroburgo una protesta a favore di Kiev bruciando pneumatici e sventolando bandiere ucraine per riprodurre le proteste di Maidan. In quell'occasione non finì però dietro le sbarre perché erano scaduti i termini di prescrizione del reato. A gennaio ottenne asilo in Francia, che aprì le porte a lui e alla sua famiglia, senza probabilmente attendersi questa 'performance' sulla piazza della Bastiglia.