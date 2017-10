Parigi: sindaca vuole bando totale auto a benzina dal 2030

La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, punta ad andare fino in fondo con la sua crociata contro le automobili e promette la scomparsa delle auto diesel in città dal 2024 e il bando anche di quelle a benzina entro il 2030.

Impegnata dall'inizio del mandato nella chiusura di strade e accessi alle auto - che restano però imbottigliate soprattutto nei quartieri est - Hidalgo è sempre più nel mirino dell'opposizione in giunta e delle critiche degli osservatori. In particolare dopo il rapporto di AirParif, l'organismo che misura l'inquinamento dell'aria, secondo il quale nella capitale - da quando la Hidalgo ha sbarrato le arterie lungo la Senna in uscita da Parigi - si è semplicemente spostato.

Nonostante questo, la sindaca - hanno reso noto i servizi del Municipio - vuole arrivare a una "città senza emissioni a medio e lungo termine", cioè dieci anni prima di quel 2040 stabilito dalla Francia come obiettivo per passare ad auto elettriche o ad energia pulita. Il Comune, dove l'opposizione si fa ogni giorno più agguerrita, ha però successivamente precisato che non intende "vietare" le auto, ma che la fine dei veicoli a benzina per il 2030 è "un obiettivo".