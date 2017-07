Parlamento Europeo: Cina liberi subito dissidente malato Liu Xiaobo

All'uomo, agli arresti domiciliari insieme alla moglie, è stato negato di spostarsi all'estero per curarsi. L'aula di Strasburgo chiede anche la liberazione dell'attivista cinese Lee Ming-che, di Dawit Isaak e Abune Antonios in Eritrea, e azioni per prevenire la violenza in Burundi.