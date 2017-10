Patentino a 17 anni e formazione ridotta, proposte "pericolose"

L'Associazione svizzera dei maestri conducenti (ASMC) ha ribadito oggi, in una conferenza stampa a Regensdorf (ZH), le sue critiche alla revisione messa in consultazione dal Consiglio federale.

Le statistiche dimostrano che gli incidenti con giovani conducenti feriti sono in calo. "Abbiamo uno dei sistemi migliori, che vede i maestri conducenti e i privati lavorare mano nella mano", ha sottolineato Willi Wismer, presidente della sezione zurighese dell'organizzazione.

Per Urs Fasel, presidente centrale di ASMC, la revisione presentata in aprile dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) "non solo è mal fatta, ma potrebbe anche avere effetti mortali".

Fra le novità che Berna vuole introdurre c'è ad esempio la possibilità di ottenere il patentino di allievo conducente al compimento dei 17 anni, in modo da potersi presentare all'esame pratico a 18 anni.

Durante i primi sei mesi dall'ottenimento della licenza in prova, i neopatentati sarebbero inoltre tenuti a frequentare un solo corso di formazione complementare di un giorno, invece di due.

Con questa revisione avremo ogni anno fino a 40'000 nuovi conducenti 17enni e inesperti sulle strade, ha affermato Fasel. I maestri di guida si oppongono anche al taglio del secondo corso di formazione complementare, che prevede tra l'altro prove al simulatore con dieci partecipanti confrontati con situazioni di guida particolari, come l'arrivo improvviso di un pedone che attraversa una strada.

Uno studio realizzato presso l'Alta scuola zurighese di scienze applicate (ZHAW) non ha mostrato grandi cambiamenti nello stile di guida prima o dopo aver frequentato il corso. Si notano tuttavia miglioramenti nell'affrontare situazioni di pericolo, ha dichiarato Markus Hackenfort, professore di psicologia del traffico presso la ZHAW.

Per l'organizzazione dei maestri di guida il secondo corso di formazione complementare può essere migliorato, ma non va abolito. La consultazione relativa alle nuove prescrizioni delle patenti di guida dura fino al 26 ottobre.