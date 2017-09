PC-7 è precipitato, ignota la sorte del pilota

Un PC-7 dell'aeronautica militare svizzera è precipitato stamani nella regione dello Schreckhorn, nelle Alpi bernesi. Il velivolo era partito da Payerne (VD) ed era diretto a Locarno. La sorte del pilota, unica persona a bordo dell'apparecchio, non è ancora nota.

Il velivolo monomotore biposto a turboelica era decollato alle 08.00 dall'aerodromo vodese ed era atteso in Ticino poco dopo le 09.00, hanno spiegato i responsabili delle Forze aeree in una conferenza stampa a Berna.

Non essendo arrivato a destinazione è partita un'azione di ricerca. L'apparecchio è stato localizzato verso le 16.00. I soccorritori hanno però difficoltà a raggiungere la zona dell'impatto a causa delle cattive condizioni meteorologiche. I vertici militari non hanno voluto fornire indicazioni sullo condizioni in cui è stato trovato il velivolo.

Il PC-7 aveva ai comandi un ufficiale di milizia: per rispetto dei famigliari non vengono comunicate informazioni più precise relative all'uomo, ha indicato il capo delle Forze aeree, comandante di corpo Aldo Schellenberg. Si tratta comunque di un pilota esperto. "Speriamo di poterlo trovare incolume", ha affermato Schellenberg.

Stando al colonnello Peter Bruns, vicecapo della condotta della Forze aeree, il volo era a vista, in modo che il pilota potesse determinare da solo la rotta sulla base della meteo e delle circostanze. L'alto ufficiale ha anche spiegato che è perfettamente normale che le Alpi vengano attraversate anche quando nevica.

Di regola i voli dei PC-7 non vengono seguiti permanentemente sul radar: i piloti si annunciano al decollo e all'atterraggio. L'ultima traccia è stata nella regione dello Schreckhorn. Il velivolo non ha un seggiolino eiettabile, ma i piloti militari volano con il paracadute.

Richard Riedi, responsabile della Schreckhornhütte, un rifugio alpino a 2500 metri sopra Grindelwald, ha notato il transito del PC-7. "Sì, l'ho sentito passare, ma non ho udito rumori di un impatto o qualcosa di simile". Fino alle 16.30 nella zona vi erano elicotteri dell'esercito. "Adesso non vediamo più nulla, il tempo è brutto, c'è la nebbia", ha indicato Riedi all'ats alle 17.00. Il telefono continua a squillare ma il custode della capanna non può raccontare nulla di più ai giornalisti.

Il PC-7 è un areo da addestramento costruito a partire dagli anni 70 dalla Pilatus di Stans (NW). Le Forze aeree elvetiche lo hanno in funzione dal 1982: su questo aereo sono stati formati moltissimi piloti. Sono stati acquistati 40 esemplari: nell'agosto scorso erano attivi ancora 28 velivoli.