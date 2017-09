PLR: festa di partito, Gössi invita ad aver fiducia nel futuro

Festa del PLR svizzero oggi a Auvernier, nel canton Neuchâtel: oltre 1000 membri, esponenti e simpatizzanti del partito si sono stretti intorno alla presidente Petra Gössi, che ha invitato a non avere paura e a guardare con fiducia al futuro.

Il PLR è l'unico partito svizzero che sviluppa una visione liberale e orientata al futuro, ha detto nel suo discorso Gössi, stando a un comunicato. Per assicurare l'attuale modello di successo elvetico essenziali sono la libertà, la coesione e l'innovazione.

Le campagne elettorali del 2019 saranno condotte all'insegna dello slogan "avanzare insieme". Questo perché secondo la consigliera nazionale svittese ci vuole movimento, attendere non è un'opzione valida, i cambiamenti sono sfide, chi si ferma in realtà retrocede, insieme si va avanti e il futuro non è una minaccia ma è una chance.

Il PLR vuole garantire il successo della Svizzera anche per le nuove generazioni, ha proseguito Gössi, che non ha figli. A suo avviso il partito deve battersi per una Svizzera umana, intelligente, coraggiosa e innovativa.

Ai festeggiamenti erano presenti fra gli altri anche i consiglieri federali Didier Burkhalter e Johann Schneider-Ammann, nonché gli ex membri del governo Elisabeth Kopp, Kaspar Villiger, Pascal Couchepin e Hans-Rudolf Merz.