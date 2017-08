Posta: utile in crescita nel primo semestre

Utile in crescita nel primo semestre del 2017 per la Posta: +81 milioni di franchi su base annua, a 394 milioni. Lo indica stamane l'azienda in una nota, precisando che il risultato operativo EBIT ha fatto un balzo in avanti di 164 milioni a 547 milioni.