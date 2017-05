PPD: ipotesi fusione con PBD definitivamente accantonata, Pfister

Un eventuale avvicinamento con il PBD, o anche con i Verdi liberali, potrebbe far credere all'elettore che il PPD non sa più per cosa battersi, sostiene Pfister. Il Partito popolare democratico deve quindi meglio profilarsi: prima cercavamo di evitare le controversie, ora vogliamo invece posizionarci rapidamente sui dossier spinosi, precisa lo zughese.

Il PLR già da alcuni anni agisce in questo modo ed è anche per questo che ottiene buoni risultati, afferma Pfister. Oltre ai liberali-radicali, il presidente democristiano afferma di seguire "con molto interesse" l'esperienza del ministro austriaco degli affari esteri Sebastian Kurz. Questi è stato recentemente eletto alla testa del Partito popolare austriaco (Övp) che intende riformare a fondo.