Predicatore di Bienne: autorità cantonali e comunali esaminano caso

In occasione di un incontro è stato convenuto che è necessario rafforzare lo scambio d'informazioni e controllare più sistematicamente i dossier dell'aiuto sociale.

Sotto la guida del consigliere di Stato bernese Pierre Alain Schnegg, martedì scorso i partecipanti hanno discusso di possibili misure nel settore dell'aiuto sociale e dei diritti degli stranieri per identificare tempestivamente casi simili, informa un comunicato odierno del canton Berna.

Oltre al dossier del predicatore in questione sono stati esaminati altri casi simili, viene precisato. Abu Ramadan è stato al centro della cronaca in questi mesi dopo la pubblicazione di un articolo sul Bund e sul Tages Anzeiger, in cui veniva accusato di essere un predicatore di odio. L'interessato ha poi contestato queste accuse.