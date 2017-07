Presidente del Nazionale Stahl a Vaduz

Il presidente del Consiglio nazionale Jürg Stahl (UDC/ZH) si è recato nel Liechtenstein per incontrare il presidente del Parlamento Albert Frick, il capo del Governo Adrian Hasler e il principe ereditario Alois del Liechtenstein.

Lo rendono noto oggi in un comunicato i Servizi del Parlamento. La visita è avvenuta a Vaduz il 27 giugno su invito dell'omologo di Stahl. In un incontro privato i presidenti dei due Parlamenti hanno discusso in merito a temi regionali e alle sfide cui sono attualmente confrontati i rispettivi Paesi.

Con il principe ereditario si è svolta una visita di cortesia, mentre con il capo del Governo Hasler è stato discusso il tema della fornitura di servizi transfrontalieri.

Le relazioni tra Svizzera e Liechtenstein sono intense e amichevoli. Tra i due Paesi esiste una fitta rete di accordi e dal 1919 la Confederazione rappresenta gli interessi del Principato all'estero.