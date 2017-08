Previdenza 2020: Alleanza generazioni per soluzione a lungo termine

La riforma della Previdenza per la vecchiaia 2020, in votazione il prossimo 24 settembre, penalizza sia i pensionati che i giovani e non dà nessuna sicurezza a lungo termine.

Questi alcuni argomenti esposti in conferenza stampa oggi a Berna da rappresentanti della cosiddetta "Alleanza delle generazioni", che include esponenti dell'UDC, del PLR e del PPD, per affossare il progetto.

A loro avviso, questa "pseudo-riforma" manca del tutto l'obiettivo del Consiglio federale. Secondo l'"Alleanza delle generazioni", questo progetto è stato costruito sul modello dell'iniziativa AVSplus, bocciata lo scorso autunno. Un altro no aprirebbe la strada per una "vera riforma" che garantisca in maniera sostenibile le rendite ai loro livelli attuali, afferma.

La riforma della Previdenza per la vecchiaia 2020 è composta di due progetti: una modifica costituzionale riguardo l'incremento dell'IVA e una legge che comprende tutte le altre decisioni. Per entrare in vigore è necessario che entrambi vengano approvati alle urne.