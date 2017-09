Previdenza 2020: commissione vescovi la sostiene

"Anche se è vero che la riforma proposta offre soluzioni limitate nel tempo e non si giustifica da ogni punto di vista, l'orientamento che impone è giusto", afferma in una nota odierna la sua Commissione nazionale Giustizia e Pace.

Essa consiglia quindi di votare "sì" alla riforma proposta e all'aumento dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS. Se vogliamo mantenere anche in futuro l'attuale livello di previdenza, occorre allargare la base di finanziamento, aggiunge. Secondo la commissione laica è "urgente agire subito e non aspettare a domani, perché il problema non farebbe che peggiorare".

La riforma promossa costituisce un compromesso, "che certo non convince appieno", nota Giustizia e Pace, rilevando che per i salari bassi un aumento della rendita minima dell'AVS per motivi di solidarietà sarebbe "più utile di 70 franchi per tutti".

Inoltre, "al cospetto delle sfide globali d'ordine ecologico e climatico cui siamo confrontati, una vera riforma fiscale ecologica, che imponga un rincaro sullo spreco delle risorse, avrebbe potuto allargare la base di finanziamento dell'AVS". Questa prospettiva - sostiene la commissione - "è rimasta quasi assente dai dibattiti parlamentari".