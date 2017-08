Previdenza 2020: un calcolatore personale in vista del voto

Un calcolatore personale in vista della prossima votazione federale del 24 settembre sulla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020: lo ha messo ora online il sito di comparazione Comparis.ch.

Indicando solo quattro dati - sesso, età, reddito, LPP - ciascun cittadino potrà sapere se il saldo risultante da contributi e rendite più elevati è per lui in ultima analisi positivo o negativo, scrive in una nota diramata oggi Comparis.ch, rilevando che vengono considerati anche i contributi AVS dipendenti dal reddito e l'imposta sul valore aggiunto.

Previdenza 2020 è uno dei progetti di riforma più grandi e più importanti degli ultimi anni, un progetto complicato, frutto di una lunga battaglia in parlamento, che rappresenta una sfida persino per gli esperti, rileva Comparis.

Il suo calcolatore è stato messo a punto con il professor Lukas Müller dell'Università di San Gallo. A differenza dei metodi di calcolo già esistenti in rete, esso mostra in modo molto più preciso l'influsso della riforma sulla situazione personale del singolo, afferma Comparis, che non emette suggerimenti di voto.

Felix Schneuwly, Head of Public Affairs di Comparis.ch, insiste tuttavia sulla necessità di mantenere una chiara visione d'insieme per la prossima votazione. "Votare solo sulla base di vantaggi e svantaggi propri è sbagliato. Ogni cittadino deve fornire il proprio contributo affinché la previdenza per la vecchiaia possa essere garantita a lungo termine", afferma Schneuwly citato nella nota.