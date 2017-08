Prezzi appartamenti: in 10 anni cresciuti soprattutto a Lucerna

A Lucerna negli ultimi dieci anni i prezzi degli appartamenti sono cresciuti più che in ogni altro distretto in Svizzera: un metro quadrato costa 8500 franchi, ovvero l'82% in più che nel 2007. La località più cara è però Zurigo con 12'250 franchi al metro quadro.

È quanto emerge dal rapporto immobiliare 2017 svolto dal Politecnico di Zurigo in collaborazione con il sito di comparazione comparis.ch. Particolarmente richieste sono le regioni in riva al lago.

Dopo Lucerna segue Horgen (ZH), che lo scorso anno occupava ancora il primo posto nella graduatoria degli aumenti di prezzo. Nella località zurighese l'incremento tra il 2007 e il 2017 è stato dell'80% a 11'000 franchi.

Nuovi nella top ten risultano Sursee (LU), Uster (ZH), Losanna, Hochdorf (LU), Lenzburg (AG) e March (SZ).

Solo in quattro distretti negli ultimi dieci anni i prezzi sono cresciuti meno del 30%: a Laupen (BE) del 23%, Hérens (VS) del 25%, Burgdorf (BE) del 28% e Kulm (AG) del 29%. Locarno risulta tra i 10 distretti dove sono stati registrati gli aumenti minori, con una crescita del 31% a 7750 franchi per metro quadro.

Tra gli appartamenti più cari, quest'anno il distretto di Zurigo rimpiazza quello di Maloja (GR) al primo posto, nel quale si trova anche St. Moritz, dove un appartamento di proprietà costa 12'250 franchi al metro quadrato contro 11’500 franchi. Al terzo rango con 11’250 franchi si piazza Lavaux-Oron sul lago di Ginevra.

Tra i distretti più convenienti risultano Raron (VS) con 2750 franchi, La Chaux-de-Fonds (NE) e Le Locle (NE) con entrambi 3250 franchi al metro quadro. La Leventina si situa sesta con 3750 franchi.

Per chi invece è interessato a case medio-grandi i prezzi più alti risultano a Höfe (SZ), Meilen (ZH) e Zugo, dove per acquistare un'abitazione sono necessari almeno 2 milioni di franchi. Anche Locarno è tra i 10 distretti più costosi di questa categoria: una casa di 5-6% locali è disponibile con un milione e mezzo. Per contro a Porrentruy (JU) abitazioni simili sono in vendita a 350'000 franchi, in Leventina a 400'000, in Val di Blenio a 500'000 e in Vallemaggia a 550'000.