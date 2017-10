Processo presunta spia svizzera: proposto patteggiamento

È quanto suggerisce il pubblico ministero, a condizione che l'imputato chiarisca i punti rimasti oscuri della vicenda. La difesa ha tempo fino a giovedì 26 ottobre per valutare la proposta.

La Procura federale tedesca propone una pena detentiva con la condizionale di un anno e mezzo al minimo e di due anni al massimo, oltre a una pena pecuniaria di 50'000 euro e al pagamento dei costi processuali.

Il detective privato Daniel M., arrestato lo scorso 28 aprile a Francoforte e da allora in detenzione preventiva a Mannheim, è accusato di aver cercato di procurarsi illecitamente, "per lo meno da luglio 2011 a febbraio 2015" e per conto del servizio segreto elvetico SIC, informazioni sulle indagini avviate dal fisco del Nordreno-Vestfalia per identificare gli evasori fiscali tedeschi clienti di banche elvetiche.

Lo svizzero avrebbe a suo dire anche reclutato una "talpa" - non identificata dagli inquirenti - nell'Amministrazione finanziaria del Land. Daniel M. ha però ritrattato la sua ammissione iniziale. "Questa talpa non esiste", hanno ribadito i suoi difensori nell'udienza di stamane, interrotta dopo che l'imputato aveva annunciato di voler parlare.

Le linee rosse in vista di un patteggiamento sono state tracciate, ma l'imputato deve rilasciare confessioni credibili e indicare i suoi contatti, ha insistito Josef Bill, il presidente della corte dell'Oberlandesgericht di Francoforte davanti alla quale si tiene il processo. Altrimenti, ha detto, i giudici non entreranno in materia sulla proposta di patteggiamento.

Il presidente del tribunale ha detto di volere chiarimenti anche sulla provenienza e la destinazione del denaro versato a Daniel M.: "Da chi veniva questo denaro? A chi è stato versato? Per quale risultato?". La prossima udienza è stata fissata a giovedì prossimo, 26 ottobre.