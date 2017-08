Profughi: De Maizière, no a ricongiungimenti familiari

Il ministro tedesco degli interni, Thomas De Maizière, ha dichiarato oggi ai media tedeschi che, in caso di vittoria elettorale dell'Unione di cristiano democratici e cristiano sociali, intende prolungare la sospensione dei ricongiungimenti familiari richiesti dai rifugiati con protezione sussidiaria, anche oltre la data di marzo 2018.

Sarebbero oltre 390'000 i siriani in attesa di ricongiungimento familiare, un attesa che dura, in alcuni casi, anche da due anni, cioè da quando la pratica è stata sospesa, per non sovraccaricare i Comuni impegnati nell'accoglienza, ha spiegato De Maizière. Il ministro non conferma il dato numerico, che però definisce "impressionante".