Progetti ferroviari: delusi i cantoni romandi

I cantoni romandi "deplorano fortemente" che molte delle loro proposte non siano state prese in considerazione nei progetti ferroviari da ultimare entro il 2035.

Il Consiglio federale oggi ha informato che intende investire 11,5 miliardi di franchi per una serie di opere.

La Conferenza dei trasporti della Svizzera occidentale (CTSO), che riunisce i cantoni romandi e Berna, ha chiesto una ripartizione equilibrata ed equa dei mezzi a disposizione.

La CTSO ricorda che 90 progetti per uno sviluppo dell'offerta ferroviaria erano stati depositati nel novembre del 2014. Tuttavia, la riduzione di due miliardi di franchi sta posticipando una serie di dossier e la conferenza si è detta dispiaciuta che i progetti chiave non siano, oppure lo sono solo in parte, inclusi del messaggio proposto.

In particolare la CSTO ha indicato di volersi attivare in favore del tunnel del Lötschberg, di una linea diretta tra Neuchâtel e La-Chaux-de-Fonds e di un collegamento "realmente performante" tra Basilea e l'Arco lemanico via Delémont, senza tuttavia dimenticare importanti progetti più regionali, rileva la Conferenza.