Putin presenta candidatura da indipendente

La Commissione, verificati i documenti, si pronuncerà sulla validità della richiesta.

Putin, che ha deciso di presentarsi come indipendente (ovvero senza il sostegno di un partito), dovrà raccogliere 300mila firme a sostegno della sua candidatura (passaggio non richiesto a chi corre con il supporto di un partito presente alla Duma). L'intera procedura è durata 10 minuti, come ha riportato dall'agenzia Interfax.