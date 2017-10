Pyongyang: no a negoziati su armi atomiche, Usa lo accettino

"Pyongyang non ha intenzione di tenere negoziati sulle sue armi nucleari". Così il direttore del Dipartimento nordamericano del Ministero degli esteri nordcoreano Choe Son Hui alla conferenza di Mosca sulla non proliferazione.

"Gli Stati Uniti dovranno sopportare lo status di potenza nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea: serve per preservare la stabilità e la sicurezza nella penisola coreana e nell'Asia nordorientale", ha dichiarato il diplomatico nordcoreano.

"Abbiamo armi nucleari e missili balistici, ma non li useremo se non saremo minacciati", ha aggiunto. "Le nostre armi sono pensate per proteggere la nostra patria dalla minaccia nucleare permanente statunitense". Così scrive l'agenzia di stampa russa Tass.