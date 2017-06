Qatar, decisione Riad per metterci sotto tutela

Mettere "sotto tutela lo Stato del Qatar è l'obiettivo evidente della decisione saudita, del Bahrain e degli Emirati Arabi Uniti, presa in coordinamento con l'Egitto," di rompere i rapporti diplomatici con Doha.

Lo sostiene il ministero degli Esteri del Qatar, in un comunicato diffuso tramite l'agenzia nazionale Qna. Il comunicato esprime inoltre il "rammarico" del Qatar nel "constatare che in una fase (regionale) così pericolosa, i tre paesi (del Golfo) vedono il Qatar come la minaccia più importante".