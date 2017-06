Rajoy accoglie in Spagna salma "eroe skateboard"

Il governo spagnolo ha assegnato ieri la Gran Croce del Merito a titolo postumo a Echeverria, che nella notte dell'attacco aveva affrontato uno dei terroristi munito solo dello skateboard per proteggere una donna. Gli altri due lo avevano attaccato alle spalle. I risultati dell'autopsia resi noti oggi hanno rivelato che il giovane spagnolo è morto per una pugnalata nella schiena.

Rajoy ha spiegato di aver voluto essere presente all'arrivo della salma di Echeverria per accogliere il giovane spagnolo "come merita". Stampa, politici e cittadini comuni nelle reti sociali hanno reso un omaggio unanime negli ultimi giorni a Echeverria, che lavorava a Londra per una banca inglese, considerato un "eroe spagnolo" e un esempio di coraggio e di resistenza alla minaccia del terrorismo islamico.