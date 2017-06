Realtà virtuale scommessa 'tech', mercato cresce a tre cifre

Secondo gli ultimi dati della società Idc, nei primi tre mesi dell'anno sono stati consegnati nel mondo 2,3 milioni di visori, gli "occhiali" per immergersi nel mondo virtuale, e per tutto il 2017 è attesa una crescita a tre cifre.

A fare la parte del leone sono i visori per la realtà virtuale, quelli che garantiscono un'esperienza completamente immersiva e che hanno rappresentato il 98% delle consegne del primo trimestre. In questo segmento circa due terzi era costituito da modelli senza schermo, come il Gear VR di Samsung - attuale leader di mercato - e il Daydream View di Google. Si tratta di visori che per funzionare devono essere abbinati a uno smartphone compatibile.

Samsung, nella classifica delle consegne relativa al primo trimestre 2017, è il produttore numero uno con il 21,5% del mercato. A seguire Sony, balzata al secondo posto (18,8%) con il suo visore per la PlayStation e Htc (8,4%), forte soprattutto in Asia. Al quarto posto Facebook (4,4%) e al quinto TCL/Alcatel VR (4%).