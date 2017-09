Rieter: riorganizzazione in Germania costerà 36 mio franchi

Il fabbricante zurighese di macchine tessili Rieter ha annunciato il costo della riorganizzazione della sua sede di Ingolstadt in Germania, che ammonterà a 36 milioni di franchi.

Trenta milioni sono accantonamenti per costi di ristrutturazione e sei milioni rappresentano un calo di valore.

Riter aveva annunciato lo scorso primo febbraio di aver deciso di riorganizzare l'attività. La produzione di macchinari sarà trasferita a Usti, nella Repubblica ceca, nell'intento di migliorare la competitività. Di conseguenza verranno eliminati 220 posti di lavoro dei 360 che oggi si contano a Ingolstadt. Queste misure dovrebbero consentire un ribasso dei costi di 15-20 milioni a partire dal 2019.

Il fabbricante propone ai collaboratori toccati dalle misure di risparmio consulenza per prepararli alle esigenze del mercato del lavoro e offre loro servizi di intermediazione.

Globalmente, Rieter impiega più di 5000 persone (di cui 20% in Svizzera) in 15 sedi ripartite in nove Paesi.