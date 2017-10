Roche: fatturato +5% in primi nove mesi dell'anno

Il gigante della farmaceutica Roche ha registrato nei primi nove mesi del 2017 un aumento su base annua del fatturato del 5% a 39,4 miliardi di franchi. In un comunicato odierno, il gruppo basilese ha inoltre confermato le sue previsioni per l'esercizio in corso.