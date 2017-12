Rohingya, 160 casi difterite al giorno in campo profughi

In Bangladesh è ancora alta l'attenzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sul campo profughi di Cox's Bazar, dove sono ammassati oltre 800 mila profughi Rohingya. Nel campo ci sono ogni giorno 160 nuovi casi di difterite: la malattia ha fatto 27 morti.

"Attualmente il trend nel numero dei casi quotidiani di difterite è in leggera discesa - spiega un documento dell'OMS -, ma questo dato deve essere interpretato con cautela, in quanto la sorveglianza in molte zone del campo è difficoltosa".

Secondo il documento, dall'inizio dell'emergenza ci sono già state oltre 621 mila richieste di soccorso ai medici presenti nel campo. Le malattie più riscontrate sono la febbre non attribuita ad altre cause (100 mila), le infezioni respiratorie acute (70 mila, prevalentemente nei bimbi sotto i cinque anni), diarrea acuta e malattie della pelle. Sono stati registrati anche quasi duemila casi di morbillo.