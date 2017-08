Zur Rose: grosse perdite nel primo semestre

Nello stesso periodo dello scorso anno l'utile registrato ammontava a 154'000 franchi. Il fatturato è aumentato del 7,2% su base annua a 465,8 milioni di franchi, ha indicato oggi il gruppo con base a Frauenfeld.

Espresso in valute locali, l'aumento è stato del 8,2%. Il secondo trimestre si è rivelato più positivo rispetto ai tre mesi precedenti.

Sul piano operativo, l'EBITDA ha segnato una perdita di 11,6 milioni di franchi, contro un utile di 7,8 milioni di franchi del primo semestre del 2016.

Per quanto riguarda l'insieme dell'esercizio in corso, Zur Rose si attende un tasso di crescita organica delle vendite del 10%. L'EBITDA dovrebbe rimanere nelle cifre rosse, soprattutto a causa dei costi sostenuti per l'entrata in Borsa (circa 5,3 milioni di franchi) e delle "iniziative di crescita", sottolinea l'azienda presente in Svizzera e in Germania.