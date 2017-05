Zur Rose nelle cifre rosse nel primo trimestre

Il fatturato è invece salito del 7,1% a 229,1 milioni di franchi, con una progressione del 13% in Germania, mentre in Svizzera la crescita è stata del 2%. Sui risultati hanno pesato le spese per marketing e personale, quantificate in 8 milioni di franchi.

Il risultato operativo prima di interessi e imposte (Ebit) è stato negativo nella misura di 8,4 milioni (+200 mila franchi dodici mesi prima). Per accelerare la crescita l'azienda sta intanto valutando l'opzione di sbarcare in borsa, operazione che potrebbe essere accompagnata da un aumento di capitale.