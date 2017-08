Russia: bus in mare, 17 morti e 15 ricoverati in ospedale

È salito a 17 il bilancio dei morti nell'incidente avvenuto stamattina nella regione di Krasnodar, in Russia meridionale, dove un bus con a bordo degli operai è finito in mare nei pressi del paesino di Volnà.

Lo riferisce il dipartimento locale del ministero delle Emergenze. Nel complesso 27 persone sono state tratte in salvo. Sul pullman c'erano quindi almeno 44 persone, e non 35 come si pensava in un primo momento.