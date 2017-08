Russia: bus in mare, i morti sono almeno 16

Sono almeno 16 le persone morte nell'incidente avvenuto stamane nella regione di Krasnodar, nella Russia meridionale, dove un pullman con a bordo degli operai è finito in mare.

Lo riporta l'agenzia stampa Tass, citando il dipartimento regionale del ministero delle Emergenze. Questo precisa che 24 persone sono state tratte in salvo ma 8 sono ricoverate in ospedale.

Sul pullman pare ci fossero 41 persone, e non 35 come si pensava in un primo momento. Un operaio risulta disperso. Il pullman è stato estratto dal fondale con una gru.