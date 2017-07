Russia: opposizione, fermati 32 attivisti pro-Navalni

Lo riferisce il coordinatore dell'ufficio elettorale di Navalni, Nikolai Liaskin.

"Già 32 sono stati fermati di sicuro - ha detto Liaskin a Interfax - e non si tratta solo di coordinatori dell'ufficio. Quelli con i palloncini rossi in mano e quelli che facevano propaganda attiva sono stati fermati per lo più in modo aggressivo".

Il blogger e oppositore Alexei Navalni era stato rilasciato ieri mattina a Mosca dopo aver scontato 25 giorni di arresto amministrativo per aver organizzato le manifestazioni non autorizzate del 12 giugno scorso.