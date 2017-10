Russia: simpatizzanti Navalni in piazza a Mosca

Numerosi simpatizzanti dell'opposizione russa stanno manifestando in queste ore, nonostante la pioggia, in piazza Pushkin nel cuore di Mosca.

"Russia Libera" e "libertà per Navalni" sono gli slogan più frequenti. I dimostranti urlano anche "Buon compleanno Putin", in tono ironico.

Le forze dell'ordine sono schierate ai lati della piazza, ma per il momento non ci sono stati fermi.

Alexei Navalni è dietro le sbarre per una condanna a 20 giorni di arresto amministrativo per avere violato una legge sulle manifestazioni pubbliche.

I manifestanti dell'opposizione hanno proseguito l'azione di protesta sfilando per il centro di Mosca fino all'edificio della Duma. Forte la presenza di poliziotti in assetto antisommossa. Per ora non si registrano disordini.