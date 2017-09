Russia: Strasburgo, Navalny deve potersi candidare

Mosca deve "prendere urgentemente misure per cancellare il divieto di candidarsi alle elezioni per Alexei Navalny".

A domandarlo è il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in una decisione in cui critica le autorità russe per non aver preso alcuna misura per rimediare alle violazioni commesse nei confronti dell'attivista individuate dalla Corte di Strasburgo nella condanna emessa il 23 febbraio 2016.

I giudici della Corte europea dei diritti umani hanno stabilito che i processi a Navalny sono stati "chiaramente irragionevoli" perchè sono stati il risultato di un uso arbitrario del codice penale.

Inoltre il Comitato dei ministri, osservando che i processi in questione sono stati riaperti e dei nuovi sono in corso, "esprime grande preoccupazione per il fatto che i nuovi procedimenti non risolvono le violazioni individuate dalla corte di Strasburgo".

L'esecutivo del Consiglio d'Europa chiede quindi a Mosca di fornire informazioni sulle misure prese o pianificate per rimediare alle violazioni nei confronti di Navalny, ma anche rispetto ai problemi generali che la condanna della corte di Strasburgo ha fatto emergere rispetto all'uso da parte dei tribunali russi del codice penale in particolare per quanto riguarda le denunce di "processi motivati da ragioni politiche".