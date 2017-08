Russia: Testimoni di Geova in lista organizzazioni proibite

Il provvedimento arriva a un mese dalla conferma da parte della Corte suprema di una controversa sentenza del 20 aprile che ha dichiarato "estremista" l'organizzazione religiosa imponendole il divieto di attività in Russia e ordinando il sequestro dei beni a favore dello Stato.

Il gruppo religioso ha annunciato che intende impugnare la sentenza davanti alla Corte europea dei diritti dell'Uomo. Bandendo l'attività dei Testimoni di Geova, la Corte suprema russa ha accolto una richiesta del ministero della Giustizia, che accusa il gruppo cristiano antitrinitario di "violare la legge per combattere l'estremismo", ma ha sfidato anche gli attivisti per la difesa dei diritti umani e il parere degli esperti dell'Onu, che a inizio aprile avevano definito l'iniziativa del governo russo "estremamente preoccupante", denunciando "una minaccia non solo ai Testimoni di Geova, ma alla libertà individuale in generale" in Russia.