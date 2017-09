Russiagate: consigliere economico Trump testimonia a Senato

L'audizione è prevista per domani ma non è dato sapere per ora se sarà pubblica o a porte chiuse.

In precedenza Cohen, uno dei più stretti collaboratori del presidente statunitense Donald Trump, aveva ammesso di aver ricevuto un mandato di comparizione da almeno una delle commissioni parlamentari che stanno indagando sul Russiagate.

Nei giorni scorsi era stato il figlio maggiore del presidente, Donald Trump Jr, a testimoniare a porte chiuse davanti alla commissione giustizia del Senato.